Türkiyənin tanınmış simalarından olan Selin Çiyərci paylaşımı ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o həyat yoldaşı ilə istirahət etdiyi Bordumda otelin yerini səhv salıb. Səhvən başqasının həyətinə girən Selin çox bəyəndiyi üçün burada fotolar çəkdirib. Fotoları paylaşan Selin həyətin sahibindən halallıq istəyib.

Qeyd edək ki, Selin Ciyərçi 3 il əvvəl cinsini dəyişdirərək qadın olub.

