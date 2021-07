Oğuza istirahətə yollanan aktrisa Xuraman Əlizadənin başına iş gəlib.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, Oğuza dincəlməyə gedən sənətçinin avtomobili yolda xarab olub. O, yolun qalan hissəsini evakuasiya avtomobili ilə davam etdirməli olub:

"Çoxdandır arzulayırdım böyük maşın alaq, köklüyümə görə balaca avtomobilə minib düşə bilmirdim. Bir bunu görməmişdin, Xuraman. Evakuatorla gəzməyə gedirsən".

