2021-cu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar bank kartları vasitəsilə 144,8 milyon manat dəyərində əməliyyatlar icra ediblər.

Metbuat.az-ın Trend-in İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icmalına istinadən məlumatına görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 111,2 milyon manat azdır.

Təkcə may ayında isə xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə həyata keçirdikləri əməliyyatların dəyəri 32,6 milyon manat olub.

