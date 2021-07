Afrika ölkəsi Uqandada azı 800 nəfərə saxta koronavirus peyvəndi vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, saxta peyvəndlər özəl xəstəxanaların birində may və iyun aylarında tətbiq edilib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, araşdırmalar davam edir.

Saxta peyvənd vurulan şəxslərin sayı minlərlə ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.