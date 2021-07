Qadın müştəri hisslərinə hakimə ola bilmədi: Sürücüyə qarşı utancverici əməl / VİDEO

Rusiyada taksi sürücüsü ilə müştəri arasında gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın müştəri bir neçə kilometr məsafə qət ediləndən sonra sürücüdən marşrutu dəyişməsini və Yuqorsk şəhərinə getmək istədiyini bildirib. Bu zaman qadın sərt tondan istifadə edib. Sürücünün narazı tonda ifadələri müştərini özündən çıxarıb. O, hisslərinə hakim ola bilməyərək sürücüyə qarşı güc tətbiq edib. Lakin sürücü qadının tələbinə əməl etməyib və ondan avtomobildən düşməsini tələb edib. Videonun yayılmasından sonra qadın üzrxahlıq edib.

