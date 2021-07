Azərbaycanda bir ev yanaraq, tamamilə KÜLƏ DÖNDÜ - FOTO

Göyçay şəhərində ev yanaraq, tamamilə külə dönüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 08:00 radələrində Göyçay şəhərinin Qantəmir küçəsində yaşayan 1969-cu il təvəllüdlü Etibar Qasımova aid yaşayış evində qeydə alınıb. Ümumi sahəsi 300 kvadratmetr olan fərdi yaşayış evində baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə FHN-nin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin 3 yanğınsöndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki, məlum deyil. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az

