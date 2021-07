Cəlilabadda bir aya yaxındır itkin düşən 18 yaşlı Günayə Mirzəyeva tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATV kanalında yayımlanan “Bizimləsən” verilişinə gələn 18 yaşlı Günayə qarşı tərəfə ittihamlar irəli sürüb. O qeyd edib ki, Bakıya gəldikdən sonra bir müddət tanımadığı qadının evində qonaq olub.

Qeyd edək ki, Cəlilabad rayonunun Edişə kəndindən Uzuntəpə kəndinə Mirzəyevlər ailəsinə gəlin köçən Günayə Mirzəyeva bir müddət əvvəl əşyaları ilə birgə yoxa çıxıb.

