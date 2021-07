Çini 1949-cu ildən idarə edən Kommunist partiyasının 100 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, quruluş ildönümü münasibətilə təşkil olunan mərasimə ölkənin yüksək rütbəli rəsmiləri də qatılıb. Xarici İşlər naziri Vanq Yi bəyan edib ki, Çin güclü dövlətdir və Pekinin gücsüz hesab edilən dövrləri çoxdan keçib. Tədbir zamanı hərbi parad təşkil olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.