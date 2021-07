Xalqxeber.az portalının baş redaktoru, jurnalist Peyman Sadıqova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin həyat yoldaşı 33 yaşında dünyasını dəyişib.

P.Sadıqov "Report"a deyib ki, həyat yoldaşı yatan zaman infarkt keçirib və yuxudan ayılmayıb.

Allah rəhmət eləsin!

Qeyd edək ki, jurnalistin övladı Nuray Sadıqzadə uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.

