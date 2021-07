ABŞ Hərbi Qüvvələrinin zabiti Ceyms Villisin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçi ABŞ-ın Qətərdəki bazasında naməlum şəraitdə ölüb. Qeyd edək ki, İran ordusu amerikalı hərbçini general Qasım Süleymaninin həlak olduğu hücumun əsas iştirakçılarından hesab edirdi.

