“Daxili siyasətdə çətin günlər yaşayan və Avropa Birliyinin sanksiyaları ilə üzləşən Belarusa yardım etməyi davam etdirəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Moskva Belarusa hər cür yardım göstərməyə hazırdır.

Putinin sözlərinə görə, Belarusa qarşı tətbiq olunan sanksiyalar xalqa və avropalı iş adamlarına zərər verəcək.

