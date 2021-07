İtaliyaya məxsus hərbi gəmi Qara dənizə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmi Ukrayna sahillərinə üzür. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, İtaliya gəmisinin göyərtəsində raketlər var. İtaliya gəmisi Rusiya tərəfindən yaxından izlənilir.

Qeyd edək ki, ötən həftə Rusiya ordusu ölkə sərhədlərini pozduğunu irəli sürərək Böyük Britaniyaya məxsus hərbi gəmiyə xəbərdarlıq atəşi açmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.