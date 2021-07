Bakıda yanğın hadisəsi olub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, hadisə Binəqədi rayonu ərazisindəki “Bazarstore” mağazasının qarşısında qeydə alınıb.

Belə ki, mağazanın çöl divarında kondisioner alışıb. Daha sonra yanğın söndürülüb. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.