Rusiyadan Türkiyəyə İNANILMAZ TƏKLİF: Planları alt-üst edən addım atılır

“Rusiya TF-X təyyarəsini istehsal etmək üçün Türkiyəyə lazım olan texnologiyaları verməyə hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın hərbi jurnalisti keçmiş polkovnik Oleq Faliçev açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin istehsal etmək istədiyi TF-X təyyarəsinin texnologiyası rus qırıcılarına oxşardır.

“Moskva bu təyyarənin istehsalı üçün Türkiyəyə bütün texnologiyaları verməyə hazırdır. Tərəflər hazırda həmçinin S-35 və S-57 təyyarələrinin tədarükünü müzakirə edir” - deyə hərbi mütəxəssis bildirib.

Qeyd edək ki, Rusiya - Türkiyə əməkdaşlığı qərbi ciddi narahat edir.

