Çinin və Böyük Britaniyanın kripto valyutalara qarşı sərt tədbirlər tətbiq etməsi qiymətlərə təsir göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kripto valyuta bazarında ucuzlaşma müşahidə olunur. Məlumata görə, kripto valyuta aparatlarının ciddi enerji işlətməsi London və Pekini belə addım atmağa vadar edib. Qadağalara əsasən fond bazarlarına məhdudiyyətlər tətbiq edilib.

