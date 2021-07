Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az “unikal.org”a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Sabunçu rayonunda yerləşən Müayinə mərkəzinin rəis müavini Gəray Məmmədov tutduğu vəzifədən azad edilib.

