İyul ayında iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında deyilir.

Qərara əsasən, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə 2021-ci il 19 iyul iş günü ilə 17 iyul istirahət gününün yerləri dəyişdirilsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.