Türkiyənin koronavirusla bağlı ötən gün statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaş ölkədə bir gün ərzində 5 min 288 nəfərin COVİD-19 testi pozitiv çıxıb.

Pandemiya 42 nəfərin həyatına son qoyub.

