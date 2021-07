“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun Əsasnaməsi təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov iyulun 1-də bununla əlaqədar Qərar imzalayıb.

