Xəbər verdiyimiz kimi, bu gündən Azərbaycanda müəyyən qaydalara əməl etməklə şənlik mərasimlərinin (toy, nişan, ad günləri və s.) keçirilməsinə icazə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, daxili İşlər Nazirliyinin (DIN) Kütləvi informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev 16 ay sonra baş tutan toy məclislərinin keçirilməsi prosesi ilə maraqlanıb.

O toyun karantin qaydalarına əsasən keçirilməsi ilə bağlı şəxsən maraqlanıb.

