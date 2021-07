Rusiyanın tanınmış aktrisalarından olan Natalya Smirnova vəfat edib.

Metbua.az xəbər verir ki, bu barədə "Kino-teatr.ru" saytı məlumat yayıb.

60 yaşlı sənət adamının ölümünə səbəb COVID-19 olub.

Qeyd edək ki, Natalya Smirnova 16 may 1961-ci ildə Moskvada anadan olub. Teatrda çalışmaqla yanaşı bir sıra filmlərdə də rol alıb. Smirnovanın çəkildiyi məşhur filmlər arasında "Birlikdə xoşbəxtik", "Marqoşa", "Sklifosofski" kinolar var.

