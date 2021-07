Müğənni İbrahim Borçalı sosial media hesabında mərhum oğlu Rəhimlə görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlunun iki il əvvələ aid videosunu paylaşaraq "İki il öncə çəkdiyimi bu kadrı paylaşmaq istədim. O günlərə qayıtmaq istədim" - sözlərini yazıb.

Onun bu paylaşımına sənət dostları ürək ağrısı ilə yanaşaraq başsağlığı veriblər.

Qeyd edək ki, Rəhim Gürcüstanda ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

