Bakının Sabunçu rayonunda intihara cəhd olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəyə səbəb qadının ərindən boşanması üçün məhkəməyə müraciət etməsi olub.

Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Abbasov Vəli Nizam oğlu həyat yoldaşının məhkəməyə müraciət etməsi onun özünü öldürməyə vadar edib. V.Abbasov sirkə turşusu içərək intihara cəhd edib.

O, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

