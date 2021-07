Prezident DİN-in əməkdaşlarını təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsində, ölkədə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət olunmasına nəzarət edilməsində, hərbi vəziyyət rejiminin təmininə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsində, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ictimai asayişin və təhlükəsizliyin təmin edilməsində xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdə fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Kərimov Oqtay Əsgər oğlu – polis general-mayoru

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Abdullayev Zaur Natiq oğlu – polis general-mayoru

Kərimov Orduxan Alqayıt oğlu – istefada olan polis polkovniki

Mahmudov Toğrul Ramiz oğlu – polis polkovniki

Mehdiyev Fərhad Süleyman oğlu – polis polkovniki

Məmmədov Xəqani Seyfulla oğlu – polis polkovniki

Məmmədov Mahir Əli oğlu – polis polkovniki

Məmmədov Müzəffər Qəzənfər oğlu – polis polkovniki

Mirhuseynov Xəyyam Cahangir oğlu – polis polkovniki

Nəbiyev Zaur Əli oğlu – polis polkovniki

Abdullayev Şahid Mürsəl oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Heydərov Arzu Afət oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Quliyev Yelmar Məhər oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Qurbanov Rəhman Niyazi oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Məmmədov Məmmədəli Həsən oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Məmmədov Rüfət Nizami oğlu – polis mayoru

Behbudov Murad Arif oğlu – polis kapitanı

Əliyev Mübariz Vəzir oğlu – polis baş serjantı

“İgidliyə görə” medalı ilə

Məhərrəmov Səməd Akif oğlu – polis polkovniki

Hacıyev Namiq Fərrux oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Salahov Faiq Fərman oğlu – polis polkovnik-leytenantı

Əliyev Mahir Boran oğlu – polis mayoru

Əliyev Səməndər Əziz oğlu – polis mayoru

Məmiyev Razi Aftandil oğlu – polis leytenantı

Məmmədov Mahir Tahir oğlu – polis baş serjantı

Xudiyev Vüqar Yusif oğlu – istefada olan polis baş serjantı.

