Azərbaycanda həftəsonu qadağalar ləğv edilə bilərmi? - AÇIQLAMA - VİDEO

"Həftəsonu qadağaların qalması məqsədəuyğundur. Biz bir müddət bu məsələni ciddi izləməliyik. Ola bilər ki, bu gün sosial həyatın müxtəlif sahələrində gedilən yumşaldılmalara yenidən baxılsın. Bütün bunlar hamısı əhalinin təhlükəsizliyi üçündür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"də yayımlanan "Nə baş verir?" verlişində qonaq olan professor Adil Qeybulla bildirib.

"Bütün qərarlar epidemioloji vəziyyətə uyğun verilir. Biz bu gün Delta ştammının ölkəyə gəlməsinin astanasındayıq. Bunu qətiyyən unutmq olmaz",-deyə həkim əlavə edib.(Baku.ws)

