Dünyaya meydan oxudu: Başınızı Çin səddinə çırpacam

“Çinin suverenliyini hədəfə almaq istəyənlərin, buna cürət edən kim olursa olsun başları 1,4 milyard çinli tərəfindən poladdan inşa edilən Çin səddinə qanlı bir şəkildə çırpılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin rəhbəri Si Cinpin hakim Kommunist partiyasının yaranmasının 100-cü il münasibətilə təşkil olunmuş tədbirdə belə açıqlama verib. 70 min nəfərin iştirak etdiyi tədbirdə Cinpinin olduqca sərt tonda danışması diqqət çəkib.

O bildirib ki, Çin xarici qüvvələr qarşısında boyun əyməyəcək, əzliməyəcək.

