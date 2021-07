İsrailə ordusuna məxsus təyyarələr Qəzza zolağına hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı “İzəddin Qəssam Briqadası”nın 1 mövqeyi hədəfə alınıb. İsrail ordusunun açıqlamasına görə, Həmasa aid silah istehsalının yerləşdiyi ərazi bombalanıb. Əməliyyatların Qəzzadan İsrailə içi yandırıcı maddələrlə dolu şarların atılmasına cavab olaraq təşkil olunduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.