“Amazon” şirkətinin qurucusu Ceff Bezosun layihəsi olan “Blue Origin” aparatı ilə kosmosa gedən ilk qadının adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ceff Bezosla kosmosa uçacaq qadın ABŞ-ın keçmiş pilotu 82 yaşlı Uolli Funkdur. O, kosmosa gedən ən yaxşlı qadın olacaq. “Blue Origin” ilk aparatının iyul ayında kosmosa uçacağı gözlənilir. Uçan aparatda Ceff Bezosun qardaşı Mark Bezos da olacaq.

