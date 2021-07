Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin hər zaman ABŞ prezidenti Coi Bayden-ə hörmət edəcəyini söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peskov deyib ki, "Putin hər şeyə qarşı çox realistdir, lakin münasibətlərdə hər zaman hörmətlidir və ABŞ prezidentinə bu hörmətin həmişə dialoqda olacağına şübhə etmirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.