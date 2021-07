Yaponiyanın Naqasaki univeristeti dünyadakı nüvə başlıqlarının sayı barədə araşdırma aparıb.

Metbuat.az xəbər veriri ki, araşdırmaya görə, hazırda dünyada 13130 ədən nüvə başlığı var. Bir neçə ilə əvvəl isə bu 13410 ədəd idi. Nüvə başlıqlarının azalması razılaşmaların yerinə yetirilməsinə görə deyil, silahların yenilənməsinə görə baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.