Türkiyənin Van vilayətindəki çörək zavodunda çəkilən görüntülər böyük narazılıq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə işçi xəmirlə narazılıq yaradan hərəkətlər edib. Bəzi işçilər xəmirə təpik vurub. Dəhşətlisi budur ki, videonu lentə alan şəxs “İndi bu xəmirdən çörək bişiribmillətə satacağıq” deyib. Yerli dairələr hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

