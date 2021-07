ABŞ Azərbaycana 1 milyon dollar ayırdı

ABŞ yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə məqsədilə Azərbaycana 1 milyon dollar ayırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Erl Litzenberger deyib.



Səfirin sözlərinə görə, bu vəsait Azərbaycana ÜST və “Qırmızı Xaç Cəmiyyəti” vasitəsilə təqdim ediləcək:



"Həmin əlavə vəsait də daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları COVID-19 pandemiyasının dərhal üzə çıxan və uzunmüddətli səhiyyə və iqtisadi təsirlərinə Azərbaycanın cavab tədbirlərini dəstəkləmək üçün artıq 6,6 milyon dollar vəsait ayırıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.