Allergiyası olanlar Covid-19-a az tutulur

Pandemiyanın başladığı il yarım ərzində allergiyalı pasiyentlərin koronavirus infeksiyasına daha az yoxulması faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya İmmunologiya institutunun direktoru Musa Xaitov bildirib. “Alimlərin bu haqda fikirləri müxtəlifdir”, - o deyib.



Alim onu da əlavə edib ki, xarici araşdırmaçıların gəldiyi nəticələrə görə, allergik bronxial astma xəstələri koronavirus infeksiyasını ağır keçirmirlər.



“Bunun nəylə bağlı olduğunu demək ki, hələ ki çətindir, müxtəlif fərziyyələr irəli sürülür, ancaq onları təsdiqləmək lazımdır”, - o dəqiqləşdirib.



Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, vaksin koronavirusdan yüz faiz qorumur, ancaq xəstəliyin ağır keçməsi riskini azaldır. Yəni peyvənd olunmuş xəstələrdə xəstəliyin “ənənəvi” əlamətlərinə – qoxubilmənin itirilməsinə, təngnəfəsliyə və qızdırmaya çox nadir hallarda rast gəlinir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.