Xarici qüvvələr Əfqanıstanın paytaxtı Kabildən 50 kilometr məsafədə yerləşən “Bagram” hərbi hava bazasını tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, strateji önəmə sahib bazadan ABŞ və NATO-ya məxsus bütün qüvvələr çıxaraq ölkələrinə qayıdıb.

Qeyd edək ki, bu ilin sentyabr ayına qədər ABŞ Əfqanıstandan çıxacağını bəyan edib. Artıq Almaniya və İtaliya Əfqanıstan missiyasının başa çatdığını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.