Bakıda yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakının Biləcəri qəsəbəsində avtomobil alışaraq yanmağa başlayıb.

Yanğın nəticəsində yolda sıxlıq yaranıb. Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Əlavə məlumat veriləcəkdir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

