Qobu emalatxanasında son bir ilin ən böyük xalçası kəsildi - FOTO

Bu gün “Azərxalça”- nın Qobu emalatxanasında son bir ildə toxunan ən böyük ölçülü xalça kəsilib.

"Azərxalça"dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, xalçanı beş ay müddətində 4 toxucu xanım toxuyub.

Quba məktəbinə aid "Pirəbədil" çeşnisi ilə toxunan xalça 24 kvadrat metrdir.

Bu, fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Qobu emalatxanasında kəsilən dördüncü böyük ölçülü xalçadır.

Xatırladaq ki, böyük kvadratlı (24-25 kvadrat metr) xalçaları toxumaq üçün “Azərxalça”nın hər biremalatxanasında 2 böyük ölçülü xalça dəzgahı mövcuddur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.