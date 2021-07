Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətinin inspektoru Anar Qafarova Polis Günü ilə bağlı növbədənkənar polis mayoru rütbəsi verilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Qeyd edək ki, A.Qafarov DİN Mətbuat xidmətinin çəkiliş qrupunun baş inspektoru vəzifəsində çalşır.

Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.