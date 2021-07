1xBet ilə Avro ərəfəsində nəyə mərc edə bilərsiniz

Bu yay pul qazanmaq istəyənlər üçün qısa bir məlumat.

11 İyula qədər bütün futbol dünyasının diqqəti bir ay boyunca davam edəcək Avropa çempionatına yönəldiləcək. Həmin gün, əfsanəvi London Uembli`də, dünyanın ən yaxşı oyun festivalının final konserti veriləcək - və 2024-cü ilə qədər qitənin ən yaxşı komandası kimin olacağı bilinəcək.

Amma hələki biz bu dedektivin nəticəsini gözləyərkən, sizə Avropanın ən yaxşı komandalarının futbolundan zövq almaqla yanaşı, həm də ondan pul qazana biləcəyinizi xatırlatmağın vaxtıdır. Bunun üçün müxtəlif tədbirlərə mərc etməyi təklif edən 1xBet bukmeker şirkəti əla şərtlər təmin edir. Gəlin pul qazana biləcəyiniz variantları nəzərdən keçirək.

Əlbəttə ki, bunlar Avro matçlarına olan mərclərdir. Sırada, iştirakçıları artıq müəyyənləşdirilmiş bütün matçlara mərc etmək imkanı var. Deyək ki, matçların nəticələrini və dəqiq hesabı ilə yanaşı, həm də cərimə zərbələrinin vurulacağı və ya hər iki komandanın qol vuracağını da təxmin edə bilərsiniz. Bu qarşılaşmaların hər birində oyunçular üçün təxminən 1500 mərc variantı mövcuddur.

Ancaq digər müxtəlif seçimlər yolu ilə pul qazanmaq imkanı var. Deyək ki, fərqli matçlarda vurulan qol sayını bir mərc proqnozunda birləşdirmək.

Həmçinin daha spesifik mərclər də edə bilərsiniz - ən yaxşı bombardirə (Harri Keyn - 7), ən yaxşı qapıçıya (Ugo Loris - 5.5), ən yaxşı oyunçuya (Kilian Mbappe - 10), turnirin ən yaxşı gənc oyunçusuna (Fil Foden - 5), ən yaxşı köməkçiyə (Kevin de Bruyne - 5), ən yaxşı qolun sahininə (Kərim Benzema - 25).

Bu tam siyahı deyil və bəhs edilən nominasiyalarda yalnız gözləntilər baxımından liderlərdən bəhs olunur, buna görə Garet Beyl (81) və ya Domeniko Berardi`nin (101) Avronun ən yaxşı oyunçusu olacağına inana bilərsiniz. Əlavə olaraq, turnirin hansı şəhərdə ən çox qol vurulacağını və ya müəyyən şəhərdə ən məhsuldar taym hansı olacağını təxmin edərək pul qazanma variantları da var. Əlbətdə, çempionluğu kimin qazanacağına hələ də mərc edə bilərsiniz: məsələn, Fransaya 4,5 əmsalı ilə mərc edə bilərsiniz.

Gördüyünüz kimi, 1xBet mütəxəssisləri turnir üçün ən geniş xətti hazırlamaqda həqiqətən böyük bir iş görüblər. Yalnız pul qazanmaq qalır - əgər hələ veb saytda və ya şirkətin tətbiqetmələrində qeydiyyatdan keçməmisinizsə, bunu edin və bu yayı nağıla çevirin!

