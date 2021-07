Baş Prokurorluq vətəndaşlara XƏBƏRDARLIQ ETDİ

Baş Prokurorluq yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib.

Qurumun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a daxil olan xəbərdarlıqda deyilir:

"Son zamanlar ölkə ərazisində yanğın hadisələrinin sayı artıb. Ağaclıq və taxıl sahələrində, meşə massivlərində yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə riayət olunmaması, tütün məmulatlarının və ya digər yanacaq tullantılarının həmin ərazilərə atılması kimi zidd əməllərin törədilməsi baş vermiş hadisələrə əsas səbəblərdəndir. Xəbərdarlıq! bu qəbildən olan qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqlar!"

