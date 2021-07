Bakı-Sumqayıt qatarının sabahkı hərəkət qrafiki açıqlandı

Sabah Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttində qatarlar hərəkətdə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.





Məlumata görə, qeyri-iş günlərindəki qrafikə uyğun olaraq sabah aşağıdakı qatarlar işləyəcək:

Bakı-Pirşağı-Sumqayıt

Bakıdan saat 08:35-də yola düşən 6603 nömrəli qatar

Bakıdan saat 09:45-də yola düşən 6607 nömrəli qatar

Bakıdan saat 15:50-də yola düşən 6611 nömrəli qatar

Bakıdan saat 17:50-də yola düşən 6615 nömrəli qatar

Bakıdan saat 18:25-də yola düşən 6617 nömrəli qatar

Bakıdan saat 19:55-də yola düşən 6621 nömrəli qatar

Bakıdan saat 20:30-da yola düşən 6623 nömrəli qatar

Sumqayıt-Pirşağı-Bakı

Sumqayıtdan saat 07:20-də yola düşən 6604 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 07:35-də yola düşən 6606 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 09:00-da yola düşən 6612 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 10:00-da yola düşən 6614 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 10:45-də yola düşən 6616 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 16:50-də yola düşən 6620 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 18:00-da yola düşən 6622 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 19:30-da yola düşən 6626 nömrəli qatar

Bakı-Xırdalan-Sumqayıt

Bakıdan saat 08:20-də yola düşən 6005 nömrəli qatar

Bakıdan saat 17:20-də yola düşən 6015 nömrəli qatar

Bakıdan saat 18:50-də yola düşən 6021 nömrəli qatar

Bakıdan saat 19:35-də yola düşən 6023 nömrəli qatar

Sumqayıt-Xırdalan-Bakı

Sumqayıtdan saat 08:00-da yola düşən 6008 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 09:30-da yola düşən 6012 nömrəli qatar

Sumqayıtdan saat 18:45-də yola düşən 6022 nömrəli qatar

