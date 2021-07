Məşhur jelibon istehsalçısı Polşadan şirkət aldı

Türkiyənin məşhur yumşaq konfet istehsalçısı Kervan Gıda Polşada yeni şirkət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən aylarda gəlirlərinin 0.55-i ilə Polşada yumşaq konfet istehsalçılarından biri olan “ZPC Otmuchow” və törəmə şirkəti “PWC”yi satın almaq üçün müqavilə imzaladıqlarını bildirən Kervan Gıda satın alma müddətinin tamamlandığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Kervan Gıda Türkiyənin ən böyük şəkər və qənnadı şirkətlərindən biridir. Şirkətin əsas məhsullarına “jelly konfet”, “jelly teddy bear”, “marshmallow” və saqqız məhsulları daxildir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.