Azərbaycanda pulsuz hüquqi yardım göstərilməsi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin iclasında birinci vitse-spiker Əli Hüseynli məlumat verib.

O qeyd edib ki, pulsuz hüquqi yardımla bağlı qanun layihəsinin hazırlanması nəzərdə tutulur.



