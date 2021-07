“Keşlə”nin futbolçusu Anatole Abanq azərbaycanlı xanımla ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kamerunlu forvard Adelia Hacıyeva adlı xanımla evlənib.

Onların toy mərasimi də baş tutub.

Qafqazinfo

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.