İran koronavirusun mutasiyaya uğramış növlərinin yaşandığı 12 ölkədən girişlərə qadağan qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin ölkələr arasında Braziliya, Hindistan, Cənubi Afrika və digərləri var.

Qeyd edək ki, İranda “Delta” növü aşkar edilib.

