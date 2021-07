Lalə Azərtaş səssizliyini pozdu: "Bu cür də qiymətləndirməliydi" - FOTO

Aparıcı Lalə Azərtaşın qazın qiymətinin artırılması ilə bağlı efirdə söylədikləri vətəndaşlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə tənqid edilən xanım aparıcı bu sözləri söyləmişdi:

“İndi soruşuram, qazın qiyməti niyə artmasın? Qoyun, artsın. Hələ qazın gecə və gündüz tarifi də müəyyən edilsin. Yaydır, qaz mürəbbə bişirməyə ən çox gedir. Gecə edərsiniz bütün bunları ki, ağzınız kimi cibiniz də dada gəlsin”.

Lakin aparıcı sosial şəbəkələrdə tənqid atəşinə tutulub. Bunun ardınca L.Azərtaş susqunluğunu pozub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir izləyicisinin dəstək mesajını profilində paylaşaraq bu sözləri qeyd edib:

“Təbii ki, diqqətlə qulaq asanlar, bu cür də qiymətləndirilməliydi. Təşəkkürlər”.

İzləyicisi isə burda bir tərslik olduğunu, aparıcının hər zaman xalqın yanında olduğunu deyib.



