Səhiyyə Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, tibb elmləri doktoru, professor Nəsib Quliyev Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatr vəzifəsindən azad edilib.

Onun yerinə baş pediatr postuna "Baku Medical Plaza Klinikası”nın pediatriya və neonatologiya şöbəsinin müdiri Erkin Rəhimov təyin olunub.

