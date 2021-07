“Türkiyə yeni nəsil fırtına toplarının istehsalına başlayıb. Bundan sonra qəhrəman topçularımız daha güclü şəkildə düşmənlərimizi yerlə yeksan etməyi davam etdirəcək. Azərbaycanda olduğu kimi, Liviyada olduğu kimi eynilə davam edəcəkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, son zamanlar Türkiyə ordusu yeni silahlarla güclənir və məqsəd ordunu daha müasir texnikalarla təchiz etməkdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

