Ərdoğan Azərbaycanla bağlı dünyaya səsləndi: Hamı bilsin ki...

“İHA-larımızla, SİHA-larımızla, yaxında istifadəyə veriləcək TİHA-larımızla necə göylərdə dastan yazırıqsa, yeni nəsil fırtına toplarıyla, Altay tankları ilə də quruda eyni uğurlara imza atmaqda qərarlıyıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin məqsədi güclü müdafiə qüvvələrinə sahib olmaqdır. Ərdoğan bəyan edib:

“Türkiyə özü, dostları və bütün insanlıq üçün daha təhlükəsiz, dinc və ədalətli dünyanın qurulması üçün mübarizə aparır. Bizə dedilər ki, nə işiniz var Suriyada? nə işiniz var Liviyada? nə işiniz var Qarabağda? nə işiniz Aralıq dənizində?. Bunu deyənlər ya dünyadan xəbəri yoxdur ya da düşmənin qılıncını çəkməkdədir. Bəli biz Liviyada da varıq, Azərbaycanda da varıq, Aralıq dənizinin şərqində də varıq, Suriyada da varıq və olmaya da davam edəcəyik”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

