Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələ olması ehtimalı var? - AÇIQLAMA

Son günlər dünyanın müxtəlif ölkələrində zəlzələlər müşahidə olunur. Ötən həftə qonşu Türkiyədə də ciddi yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Bəs görəsən Azərbaycanda ciddi dağıntılara səbəb olacaq zəlzələ ehtimalı varmı?

Metbuat.az redaktor.az-a istinadə xəbər verir ki, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Baş direktoru, professor Qurban Yetirmişli bildirib ki, yeraltı təkanlar hər gün müşahidə edilir:

"Hər gün müxtəlif sayda 18, 30, 40 yeraltı təkan baş verir. Lakin onlar hiss edilmir. Azərbaycanaın seysmogen bölgələrində, Xəzərdə,Talışda, Şamaxı-İsmayıllı, Zaqatala bölgələrdə zəif təkanlar hər gün qeydə alınır. Lakin yaxın günlərdə dağıdıcı zəlzələnin olacağı gözlənilmir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.