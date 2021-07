Filippinin paytaxtı Manilanın cənubunda yerləşən yer alan Taal vulkanının püskürməsi nəticəsində yaranan təhlükə səbəbilə minlərlə insan təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr vulkanda güclü partlayışların baş verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Vulkanın bir neçə kilometr məsafədəki yollar bağlanıb. Sakinlər bölgəyə buraxılmır.

